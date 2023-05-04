В США оценили риски применения Россией ядерного оружия Нацразведка США считает маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

Фото: MOD Russia/globallookpress.com

Россия с высокой долей вероятности не станет ни в каком виде применять ядерное оружие на Украине, заявила глава Нацразведки США Эврил Хейнс. Ранее многие российские государственные деятели призывали к применению тактического ядерного оружия в зоне СВО в ответ на атаку беспилотников на Кремль и в преддверии украинского контрнаступления, передает JPost.

С точки зрения американского разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка, — сказала Хейнс.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что перед готовящимся контрнаступлением ВСУ Россия должна применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) против Украины. По его словам, сейчас на поле боя заметна разница в количестве сил и средств вооружения, преимущество у ВСУ.

При этом пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он раскритиковал возможность применения ядерного оружия после атаки на Кремль. По его словам, об этом не может идти и речи. Вместо этого бизнесмен призвал разобраться с людьми, которые допустили прилет дронов в Москву.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на президента.