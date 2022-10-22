В США оценили риски использования Россией «оружия Судного дня» Popular Mechanics: полноценное испытание ядерного оружия «Посейдон» маловероятно

Фото: Министерство обороны РФ

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Полноценные испытания Россией торпеды с ядерной силовой установкой «Посейдон», более известной как «оружие Судного дня», в ближайшее время маловероятны, пишет Popular Mechanics. По мнению авторов публикации, власти РФ могут использовать это ядерное оружие лишь как послание странам Запада, которые поддерживают Украину в ходе военного конфликта.

Полноценное испытание «Посейдона» — по крайней мере, в ближайшем будущем — маловероятно. <...> Испытание возможно, но также возможно, что Москва использовала Белгород (атомная подлодка. — NEWS.ru) как послание Вашингтону и Западу, особенно тем странам, которые помогают Украине отразить российское вторжение, — говорится в тексте.

Авторы также напоминают, что Россия является участником Договора о запрещении ядерных испытаний и таким образом не может проводить подводные взрывы. Они считают, что президент РФ Владимир Путин может расторгнуть договор и дать ход испытаниям «Посейдона», однако это видится маловероятным.

Руководство НАТО ранее направило странам-членам предупреждение о мобилизации российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», на борту которой находится ядерная ракета «Посейдон», сообщила ранее итальянская La Repubblica. В Альянсе выразили свое опасение тому, что Россия может испытать «Посейдон», оружие, которое может преодолеть расстояние в 10 тысяч километров под водой. Автор материала напомнил, что ракета предназначена для взрыва вблизи побережья, который приведет к радиоактивному цунами, способному разрушить такие города, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.