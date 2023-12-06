В США оценили риск поражения Украины Кирби: риск проигрыша Украины в конфликте высок

Фото: МО РФ

США высоко оценивают риск поражения Украины в конфликте с Россией, если Киев не получит дополнительную помощь от Вашингтона, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, слова которого приводит РИА Новости. Ранее президент США Джо Байден назвал «полным безумием» отказ выделить запрашиваемые администрацией средства для помощи Украине.

Существует большой риск того, что Украина может проиграть, — сказал Кирби.

Он предположил, что Байден обсудит вопрос продолжения помощи Украине с лидерами стран G7. При этом Кирби отказался комментировать перспективы поддержки Киева со стороны союзников, но заверил, что Вашингтон будет делать все возможное.

Ранее сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи заявил, что Украина может стать частью России, если законодатели США не согласуют помощь Киеву на следующий год. Он подчеркнул, что Вашингтону нельзя медлить с принятием решения.

Накануне похожим образом о судьбе Украины без дальнейшей помощи со стороны США высказался депутат бундестага ФРГ Антон Хофрайтер. Он предположил, что Вашингтон свернет поддержку Киева в случае прихода к власти Дональда Трампа.