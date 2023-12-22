В США оценили решение Японии о передаче США ракет для Patriot Салливан: передача Японией в США ракет для Patriot усилит безопасность в регионе

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Решение правительства Японии передать США ракеты для противоракетных систем Patriot послужит укреплению безопасности страны и всего Индо-Тихоокеанского региона, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. До этого Токио мог поставлять Вашингтону только компоненты оборонного оборудования.

Мы приветствуем решение правительства Японии о передаче США ракет для противоракетных систем Patriot для пополнения американских запасов. Это решение послужит безопасности Японии и миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, гарантируя, что ВС США в тесной координации с Силами самообороны (СВ) Японии продолжат располагать убедительными возможностями для сдерживания и ответных мер, — сказал Салливан.

Уточняется, что правительство США должно будет получить предварительное согласие властей Японии, если Вашингтон в дальнейшем решит передавать третьим странам производимые на японской территории ракеты для систем Patriot.

Ранее сообщалось, что Москва примет адекватные меры для своей обороноспособности на фоне совместных военных учений Японии, США и Австралии в непосредственной близости от своих границ. Соответствующее заявление опубликовал российский МИД. Посольству Японии заявлен решительный протест. Указано, что РФ рассматривает данную ситуацию как потенциальную угрозу своей безопасности.