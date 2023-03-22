В США оценили пролет бомбардировщиков у границ России Экс-советник Пентагона Макгрегор осудил США за приближение B-52 к границам России

Фото: 1st Lt. Cameron Silver/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал неразумным поступком пролет двух американских стратегических бомбардировщиков B-52Н над Балтийским морем рядом с границей России. Решение отправить самолеты в регион было крайне опрометчивым и ненужным решением, подчеркнул он на YouTube-канале Judging Freedom.

К счастью, ничего не произошло. Почему мы выбрали такой момент для проведения подобных учений над Балтийским морем — это загадка для меня. Это кажется очень глупым поступком, если только мы не нарываемся специально на эскалацию конфликта, — сказал полковник.

В Национальном центре управления обороной 20 марта рассказали, что для пресечения нарушения границы бомбардировщиками В-52Н ВВС США взлетал истребитель Су-35.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий «киевский режим». Он считает, что вовлеченность Вашингтона в опосредованный конфликт с Россией на украинской территории расшатывает не только политическую, но и экономическую ситуацию в Соединенных Штатах.