В США оценили последствия утечки военных секретов для операций ВСУ Глава Пентагона Остин заявил, что утечка военных секретов США не скажется на операциях ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Утечка секретных материалов из его ведомства не окажет негативного влияния на операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, у Киева есть «отличный план» для наступления.

У них есть отличный план, чтобы начать. Но лишь президент [Украины Владимир] Зеленский и его руководство знают все детали этого плана. <…> У них есть много из тех средств, которые необходимы, чтобы продолжать действовать успешно. Мы обучили огромное число военнослужащих, — заявил Остин.

При этом он заверил, что Запад не намeрен прекращать снабжать Киев оружием и военной техникой.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что республиканский батальон «Восток-Ахмат» Министерства обороны РФ сорвал наступление ВСУ на Запорожском направлении. По его словам, военные уничтожили два украинских танка и одну БМП.

Глава Чечни также предположил, что готовящееся украинское контрнаступление может сыграть на руку России по всем пунктам. По мнению политика, для удачной операции ВСУ потребуется отправить много техники и живой силы в зону нападения. Кадыров утверждает, что ВС России смогут отбить любую атаку, а также захватить трофейное оружие.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что атаку «Гвардии наступления» Украины можно отбить, сочетая средства тактической разведки. По его словам, ВС РФ могут вообще не позволить танкам и БМП приблизиться к первой линии обороны благодаря сжигающим любую технику противотанковым ракетным комплексам «Корнет», «Конкурс» и «Фагот».