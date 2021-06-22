В США оценили последствия отказа РФ от доллара

США не боятся того, что РФ и Китай откажутся от доллара. Об этом заявил глава американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, его слова приводит РИА Новости.

Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко, — заявил Пауэлл в ходе слушаний в парламенте.

По словам главы ФРС, силу американской валюты обеспечивают демократические институты страны, открытые рынки и низкий уровень инфляции.

В июне Министерство финансов РФ объявило о том, что в течение месяца будет изменена структура Фонда национального благосостояния (ФНБ). Доля доллара там сократится до нуля, а евро вырастет до 40%.

По словам Владимира Путина, Россия готова к переходу на расчёты в национальных валютах со своими партнёрами.

Ранее в Минфине заявили, что власти РФ планируют разработать стимулы для перехода валютной ликвидности из доллара в евро. Ведомство не исключило введения соответствующих директив для госкомпаний.