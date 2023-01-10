В США оценили перспективы российского истребителя Су-75 19FortyFive: российский истребитель Су-75 видится обреченным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лёгкий тактический самолёт Checkmate («Шах и мат»)

Обозреватель американского издания 19FortyFive Майя Карлин заявила, что российский перспективный лёгкий тактический самолёт (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, видится обреченным. По ее мнению, с момента презентации истребителя его «судьба ушла недалеко».

Карлин признала, что тактико-технические характеристики Checkmate, заявляемые разработчиком, выглядят привлекательными. Они способны заинтересовать потенциальных иностранных заказчиков. По словам обозревателя, в частности, к ним относятся ОАЭ, Вьетнам, Индия и Аргентина.

При этом при создании истребителя пятого поколения, считает автор публикации, главной трудностью для России станет ограниченный доступ к западным комплектующим. Карлин утверждает, что их могут использовать в конструкции ЛТС.

На данный момент кажется, что программа Су-75 продолжает хромать, — подчеркнула журналист.

Ранее авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия заявил, что перспективный российский ЛТС не представляет угрозы продажам в мире американского самолёта F-35 Lightning II. Это утверждение касается и американских, и европейских истребителей четвёртого поколения, отметил он. По его словам, не похоже, что Россия готова предложить миру по-настоящему прорывные вещи.