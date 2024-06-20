В США оценили откровения бойца «Азова» American Conservative: работа «Азова» говорит о сложном положении ВСУ

Фото: МО Украины

Слова бойца батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) о «мотивационных войсках» говорят о тяжелом состоянии ВСУ, пишет American Conservative. Издание обратило внимание на его интервью украинскому телеканалу, в котором тот рассказал, что его подразделение занималось предотвращением отступлений других украинских частей.

Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии, — пояснил мужчина.

До этого газета Washington Post со ссылкой на Госдеп информировала, что администрация Соединенных Штатов сняла запрет на поставки вооружений. Перед решением деятельность формирования была проанализирована, уточнили в ведомстве. Речь идет о законе, который запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. Согласно этому, поддерживать «Азов» было недопустимо, однако позднее власти США сменили позицию.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия негативно относится к решению США позволить передачу вооружения украинскому полку «Азов». Речь идет о передаче оружия не простым армейским формированиям, а ультранационалистическим подразделениям, напомнил он.