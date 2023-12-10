В США оценили начавшееся наступление ВС России на Украине ISW: российские войска начали наступление в самых сложных погодных условиях

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

ВС России провели наступательные операции на нескольких участках фронта в период самых сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своем новом обзоре. По мнению аналитиков, это было сделано для сохранения инициативы.

Как сообщили в институте, в настоящее время российская армия продолжает наступление вдоль большей части линии фронта на Украине, особенно в Харьковской области и ЛНР, в районе Артемовска и в направлении Авдеевки. Кроме того, российские войска также проводят непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области.

На больших участках линии боевого соприкосновения, особенно на северо-востоке и востоке Украины, в настоящее время наблюдаются сильные морозы, что облегчает механизированные операции как для российских, так и для украинских сил. Как считают аналитики, российские войска, вероятно, настроены вернуть инициативу в такую плохую погоду, потому что ВСУ в значительной степени лишили ВС России возможности перехватить инициативу и вести наступление в летний период.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России полностью перехватили инициативу на Артемовском направлении. Отмечается, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта.