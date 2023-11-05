В США оценили итоги поездки Блинкена на Ближний Восток СМИ: поездка Блинкена на Ближний Восток обернулась неудачей

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

США оказались в трудном положении из-за давления со стороны союзников на Ближнем Востоке, требующих немедленного прекращения огня в секторе Газа, пишут газеты The New York Times (NYT) и The Financial Times (FT). Так издания оценили итоги встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД арабских стран-союзников, которая прошла накануне, 4 ноября, в иорданской столице Аммане.

Как пишет NYT, целью визита Блинкена было ограничить дальнейшую эскалацию конфликта в Газе и сдержать растущее возмущение по поводу жертв среди мирного населения. Но в ходе поездки госсекретарь США столкнулся с негодованием представителей арабских стран. Так, глава МИД Египта Самех Шукри призвал к немедленному прекращению огня в Газе без каких-либо условий, а министр иностранных дел Иордании Айман Сафади прямо потребовал от американского коллеги «прекратить это безумие».

Как отмечает FT, позиция США по палестино-израильскому конфликту обнажила разительный разрыв между поддержкой Израиля со стороны Вашингтона и возмущением в арабских столицах по поводу блокады и бомбардировок сектора. Блинкен призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ввести гуманитарные паузы, отметив, что они могут стать «важнейшим механизмом защиты гражданского населения», но столкнулся с отказом.

Ранее официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд заявил, что арабские страны представят госсекретарю США Энтони Блинкену единую позицию по ситуации вокруг палестино-израильского конфликта на встрече в иорданской столице Аммане. В ней приняли участие министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также секретарь исполкома Организации освобождения Палестины.