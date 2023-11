США оказались в трудном положении из-за давления со стороны союзников на Ближнем Востоке, требующих немедленного прекращения огня в секторе Газа, пишут газеты The New York Times (NYT) и The Financial Times (FT). Так издания оценили итоги встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД арабских стран-союзников, которая прошла накануне, 4 ноября, в иорданской столице Аммане.