В США оценили боевой потенциал Украины WSJ: у Киева недостаточно сил для наступательных операций

Фото: МО Украины

Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки. Как отметил высокопоставленный представитель Службы безопасности Украины, Киев пока лишь смог собрать силы для восполнения потерь.

Издание сообщает, что после провала прошлогоднего контрнаступления, предпринятого ВСУ, перед ними на данный момент стоит задача «использовать западное оружие для удержания позиций». Однако пока российские войска добиваются успехов на фронте.

Военный эксперт Андрей Марочко считает, что бойцы Вооруженных сил Украины имитируют контрнаступления в районах некоторых населенных пунктов Харьковской области. По его словам, такие действия фиксируются в селах Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины снизили активность в Липцах, но усилили контрнаступление в Волчанске. По некоторым данным, в населенный пункт активно перебрасывают украинские резервы, однако Харьковское направление по-прежнему остается для ВСУ одним из самых проблемных.

До этого начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев указал, что российская армия после занятия Часова Яра в ДНР выйдет на оперативный простор. Однако это не откроет дорогу на Киев или другие крупные города, резюмировал он.