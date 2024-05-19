В США объявили тревогу из-за дружеского жеста Путина и Си Цзиньпина Эксперт Пиллсбери: объятия Путина и Си Цзиньпина стали кошмаром для США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Дружеские объятия президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина оказались для Соединенных Штатов свидетельством стратегического кошмара, заявил Fox News аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери. По его словам, крепкое сотрудничество двух стран представляет большую опасность для Белого дома.

Это стратегический кошмар (для США — ред. NEWS.ru) — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов, — обратил внимание эксперт.

Обе мировые державы воспринимаются Вашингтоном как опасные стратегические оппоненты, напомнил Пиллсбери. Поэтому дружеский жест Путина и Си Цзиньпина можно расценить как печальное развитие событий для США, констатировал он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры между российским и китайским лидерами прошли в благожелательной атмосфере, химия между главами государств упрочилась. Во время разговора царила расслабленная атмосфера, которая помогала лучше друг друга понимать, шутить, рассказывать разные истории, резюмировал он.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил об обеспокоенности администрации президента США Джо Байдена в связи с расширением партнерства между Россией и Китаем. По его мнению, главы этих государств действуют по всему миру вразрез с интересами Вашингтона и желают бросить вызов сети союзников, которые благоприятны для США.