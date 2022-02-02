В США объявили о скором соглашении по превентивным санкциям против РФ

Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России, заявила сенатор Джин Шахин. По её словам, комитет также работает над проектом «матери всех санкций», который включает ограничительные меры против основных секторов российской экономики, государственного долга и руководства страны, сообщает РИА Новости.

Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции, — сказала Шахин.

Она отметила, что подобные ограничительные меры могут быть введены в ответ на «агрессивное поведение» России. В свою очередь в Белом доме дали понять, что предпочитают угрожать санкциями, но не вводить их немедленно.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в сенате Конгресса США сообщило, что новый пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины может быть одобрен уже на этой неделе. Отмечается также, что американские сенаторы пока не решили, будут ли вводиться санкции в превентивном порядке и против газопровода «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва разрабатывает планы по минимизации последствий от возможных санкций со стороны Вашингтона. В то же время он призвал Соединённые Штаты отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряжённости на Европейском континенте.