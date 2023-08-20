В США объявили о провале важнейшей операции ВСУ Washington Post: ВСУ исчерпали возможности в рамках контрнаступления

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины оказались в плачевном положении спустя несколько месяцев отчаянных и безуспешных попыток прорвать российскую оборону, пишет The Washington Post. По данным издания, киевское командование практически исчерпало все свои возможности, и это говорит о провале важнейшей операции ВСУ.

Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева, — рассказали журналисты.

На этом фоне авторы поставили под сомнение дальнейшую военную поддержку Киева. ВСУ не смогли продемонстрировать результат на поле боя, и Запад вполне может свернуть или сократить программы помощи. Тогда боевые действия зайдут в тупик, заключили в The Washington Post.

Ранее стало известно, что на Западе прорабатывают сразу несколько сценариев по урегулированию украинского кризиса, причем ни один из них не учитывает интересы Киева. Такие меры объясняются растущим скептицизмом из-за затянувшихся боевых действий. Сомнения, к примеру, существуют в США и Германии, где власти опасаются излишних «затрат и рисков».

До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон утверждал, что ВСУ продолжают оказывать сопротивление российской армии исключительно благодаря поддержке со стороны США и их союзников, и эта зависимость сыграет злую шутку с Киевом. По мнению эксперта, без внешних дотаций Украине прекратит существование всего за пару недель.