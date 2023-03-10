В США объявили о неизбежном уголовном преследовании Трампа NYT: выдвижение уголовных обвинений против Трампа почти неминуемо

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Окружная палата в Нью-Йорке вызвала экс-президента США Дональда Трампа для дачи показаний по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что это почти неминуемо означает скорое предъявление уголовных обвинений в адрес экс-президента.

По имеющимся данным, прокуратура Манхэттена предложила экс-президенту на следующей неделе выступить с показаниями перед большим жюри, рассматривающим обстоятельства дела. NYT отмечает, что подобные предложения почти всегда означают близость обвинительного заключения.

Было бы необычно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений, — отмечается в материале.

Общественное внимание оказалось привлечено к Сторми Дэниелс (настоящее имя Стэфани Клиффорд) в 2018 году, когда издание The Wall Street Journal написало, что незадолго до выдвижения Трампа в президенты его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе $130 тысяч за неразглашение ее связи с политиком. При этом в Белом доме данную информацию опровергли.

В NYT предположили, что обвинение может строиться на том, что фирма Трампа «ложно учитывала» ежемесячные платежи Коэну как юридические расходы. Также прокуратура может переквалифицировать дело как нарушение избирательного законодательства штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, рекомендовал конгрессу запретить экс-главе государства Дональду Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Доклад подготовили по итогам допроса многочисленных свидетелей событий и изучения документов. В отчете говорится, что Трамп и другие участники событий «безнравственно пытались нарушить закон 1887 года о подсчете голосов на выборах, чтобы отменить президентские выборы 2020 года».