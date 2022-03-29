В США объявили о наступающем голоде из-за политики Байдена

Невиданная нехватка продовольствия грозит США из-за политики президента Джо Байдена. Такое предположение высказал журналист интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз. Он отметил, в частности, что за 14 месяцев пребывания демократа у власти инфляция достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин побили исторический рекорд.

За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь ещё и нехватка продовольствия, — заявил Ноулз.

По его мнению, Байден просто «отмахивается» от возникших проблем, делая вид, что происходящее есть просто вариант нормы.

Ранее Байден заявил, что события на Украине и антироссийские санкции могут спровоцировать глобальный дефицит.

В настоящее время в мире наблюдается ускорение инфляции, вызванное сбоями в цепочках поставок после пандемии, увеличением спроса на ряд сырьевых товаров, а также стремительный рост цен на нефть и газ. В частности, годовая инфляция в США по итогам февраля выросла до 7,9% — это максимальный показатель с 1982 года. В свою очередь, в еврозоне отмечается рекордный рост цен.

Ведущий телеканала Fox News Стив Хилтон ранее заявил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден уничтожил всё, что строил его предшественник Дональд Трамп. В своём эфире он отметил, что нынешний президент терпит один провал за другим, что делает его рекордсменом по количеству ущерба стране в первый год правления за всю историю США.