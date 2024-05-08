США объявили награду в $10 млн за сведения о россиянине Хорошеве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минюст США объявил о вознаграждении в размере $10 млн за информацию, которая поможет задержать россиянина Дмитрия Хорошева, обвиняемого в создании и руководстве хакерской группировкой LockBit. Ведомство полагает, что он в 2019 году создал программу-вымогателя LockBit и до 2024 года руководил одноименной группировкой киберпреступников.

По данным следователей, за это время хакеры атаковали более 2,5 тысячи жертв в 120 странах, получив не менее $500 млн в качестве выкупа. Причем Хорошев, как создатель вируса, получал 20% от общей суммы, и присвоил не менее $100 млн в цифровой валюте.

Обвинение, выдвинутое против Хорошева, стало результатом взлома LockBit в феврале 2024 года киберподразделением Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Ему удалось захватить контроль над серверами, лишив злоумышленников возможности атаковать и шифровать сети.

Австралия, США и Великобритания совместно ввели санкции против 31-летнего Дмитрия Хорошева, заявлял ранее МИД Соединенного Королевства. По полученным данным, ему будет запрещен въезд на территорию этих стран, также его активы могут быть заморожены в случае обнаружения.