В США объявили импичмент министру внутренней безопасности Палата представителей США проголосовала за импичмент главы МВБ Майоркаса

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алехандро Майоркас

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию об импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, сообщает Reuters. Решение поддержали 214 человек, против выступили 213.

В палате представителей считают, что Майоркас несет ответственность за миграционный кризис, так как именно его ведомство отвечает за охрану границ США. Теперь документ будет рассмотрен в сенате.

Решение об импичменте было принято со второго раза. 7 февраля резолюция не смогла заручиться поддержкой большинства во время голосования в палате представителей. Решающий голос на заседании 13 февраля оказался за республиканцем Стивеном Скализом, который пропустил первое голосование.

Данный случай стал вторым в истории США и первым за почти 150 лет, когда палата представителей объявляет импичмент министру. При этом Reuters отмечает, что верхняя палата конгресса вряд ли одобрит резолюцию, так как сенат находится под контролем демократов, которые поддерживают Майоркаса.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что ситуация, при которой будущий президент США не сможет остановить поддержку Украины без риска импичмента, является «сумасшествием». Так он прокомментировал попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в верхней палате законопроект на том основании, что он делает доступными $60 млрд помощи Киеву до октября 2025 года и тем самым подвергает риску возможное президентство Дональда Трампа.