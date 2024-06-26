В США объяснили, зачем Вашингтону была нужна атака ВСУ на Севастополь Экс-разведчик Риттер: атака ВСУ на Севастополь была актом войны США против РФ

Фото: МО Украины

Атака на севастопольский пляж была направленным против России военный актом США, заявил экс-разведчик из США Скотт Риттер на Youtube-канале Judging Freedom. Целью атаки он назвал провокацию.

Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны, — заявил бывший разведчик.

По мнению Риттера, США хотели спровоцировать РФ на агрессивную риторику, чтобы назвать Москву мировой угрозой и строить политику НАТО на этой позиции. Он обратил внимание на заявление Пентагона о том, что цели для удара по российской территории выбирает Украина. Киев делает это на основе предоставленных США разведывательных данных, объяснил эксперт.

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня в 12:15. По данным Минобороны, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города.

В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут США. Все полетные задачи ракет, поставляемых Штатами ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки ударов используются данные спутников США. Россия не оставит без ответа атаку ВСУ на Севастополь, подчеркнули в Минобороны РФ.