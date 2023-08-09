В США объяснили «забывчивость» Японии об атомных бомбардировках Дайан Сэйр: Япония забыла о виновниках бомбардировок из-за страха перед США

Фото: United States Army Air Force/Public domain/Wikimedia Commons

«Забывчивость» японских политиков и генсека ООН Антониу Гутерриша о виновнике катастрофы в Хиросиме — страх перед США, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. Она отметила, что в то же время рычагов воздействия на Токио у Вашингтона становится все меньше.

В Японии 6 августа вспоминали жертв атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Местные политики, выступившие на церемонии в когда-то разбомбленном городе, не упомянули, что бомба была сброшена США. Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем послании не назвал страну, ответственную за гибель людей почти 80 лет назад.

Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или перед другими рычагами воздействия, которые они могут использовать, — отметила Сэйр.

Она считает, что многие лидеры стран, особенно в Африке, осознали это и уже не ведут себя так трусливо, как в Японии.

6 августа 1945 года в 8 утра военный самолет Boeing B-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу типа Little Boy на Хиросиму. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек. 9 августа 1945 года бомбардировщик США Bockscar сбросил вторую атомную бомбу типа Fat Man на город Нагасаки. От взрыва и его последствий погибли 74 тысячи человек.