В США объяснили удары Израиля по больницам в Газе Белый дом: палестинские радикалы используют больницы как укрытия

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Радикальные палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) используют больницы в Газе для поддержки своих вылазок и содержания заложников, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что США «не поддерживают удары с воздуха и не хотят видеть перестрелку в больнице, где находятся беспомощные люди».

Могу подтвердить: у нас имеется информация о том, что ХАМАС и «Исламский джихад» используют некоторые больницы в секторе Газа, в том числе «Аш-Шифа», а также туннели под ними, чтобы скрывать и поддерживать свои военные операции и удерживать заложников, — сказал представитель Белого дома.

Кирби также сообщил, что радикалы используют больницу «Аш-Шифа» в качестве пункта командования и управления войсками. Он назвал такое положение вещей «военным преступлением».

Кроме того, по словам представителя Белого дома, сторонники названных группировок хранят в медучреждении оружие и готовятся к отражению действий ЦАХАЛ по захвату объекта. Кирби негативно оценил перспективу ведения боев непосредственно в клинике, заявив, что «больницы и пациенты должны быть под защитой».

Ранее сотрудники Всемирной организации здравоохранения зафиксировали 137 атак на медицинские объекты в секторе Газа. За 36 дней с момента эскалации палестино-израильского конфликта погиб 521 человек, еще более 680 получили ранения.

Также сообщалось, что армия Израиля атаковала родильное отделение «Аш-Шифы», в результате чего погибли двое недоношенных детей. Под обстрел попала часть госпиталя, где расположено отделение интенсивной терапии, последний этаж хирургического корпуса и кардиологическое отделение.