В США объяснили сближение Китая с Россией Экс-советник Пентагона Макгрегор: КНР сближается с Россией из опасений стать новой мишенью США

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Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Китай активно сближается с Россией из-за опасения стать следующей геополитической целью США, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена. По его словам, Пекин серьезно отнесся к воинственным заявлениям Вашингтона.

Очевидно, что китайцы связали свою судьбу с Россией, потому что благодаря всем нашим воинственным заявлениям и действиям в Азии китайцы поняли, что они следующие в нашем меню, — сказал Макгрегор.

Ранее он раскритиковал американские власти за то, что они не прислушались к плану мирного урегулирования на Украине, который предложил Китай. По мнению Макгрегора, Пекин, в отличие от Вашингтона, действительно заинтересован в прекращении противостояния Москвы и Киева, поскольку это будет способствовать развитию его торговых отношений с Европой.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь назвал сближение Китая с Россией стратегической ошибкой Вашингтона. Он добавил, что попытки Белого дома представить визит в Москву лидера КНР Си Цзиньпина незначительным оказались неудачными.