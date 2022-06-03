В США объяснили рост доходов России при падении экспорта газа CNN: Россия сократила поставки газа, но пополнила бюджет за счёт роста цен на это топливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюджет России пополнился, хотя поставки ею природного газа упали более чем на четверть. Москва перестала отправлять данный вид топлива в шесть европейских стран, сообщает CNN.

По данным телеканала, поставки газа «Газпромом» упали минимум на 20 млрд кубометров. Без российского газа остались потребители в Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах. В этих европейских странах отказались следовать новым правилам платежей, установленным Россией.

По мнению газового аналитика из S&P Global Commodity Insights Джеймса Хакстеппо, цены на газ в текущем году выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.

В результате доходы у России вряд ли существенно сократятся, пока не будет дальнейших отключений, — подчеркнули в CNN.

Ранее стало известно, что погоня стран Европы за газом предстоящей зимой может привести к дефициту энергоресурсов. Европейцам, скорее всего, предстоит «драка» за голубое топливо, сообщает CNN. В публикации отмечается, что когда страны Европы стали наперегонки скупать СПГ, они дестабилизировали глобальный рынок.