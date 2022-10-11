В Белом доме оценили план Маска о мире на Украине Белый дом: Маск не представляет власти США, когда рассуждает о конфликте на Украине

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Глава компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании конфликта на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам определит, когда наступит подходящее время для мирных переговоров с Россией, передает ТАСС. Так он прокомментировал сообщения о якобы возможных переговорах президента России Владимира Путина и Маска об урегулировании ситуации на Украине.

Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет правительство Соединенных Штатов. Зеленский должен сам определить, когда наступит подходящее время для переговоров с Россией. Мы не собираемся диктовать ему это, — сказал Кирби.

Ранее американский политолог и основатель компании Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Маск общался с Путиным перед недавними публикациями в Twitter об Украине. Бреммер в рассылке подписчикам компании написал, что Маск сам рассказал ему о деталях разговора с российским лидером.

Позже Маск опроверг эту информацию, уточнив при этом, что общался с Путиным всего лишь раз 18 месяцев назад.

До этого Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Маск также предложил оставить Крымский полуостров России.

Предприниматель также подчеркнул, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.