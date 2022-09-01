Специалисты аналитического центра из Института по изучению войны (ISW) предположили, что провальные попытки контрнаступления ВСУ могут быть тактическим маневром украинской армии. По версии аналитиков, военизированные формирования, уступающие противнику в числе солдат, часто полагаются «на обманные маневры и уловки» для отвлечения оборонительных линий вражеских войск от тех секторов, где будет форсироваться прорыв и развитие наступления. По мнению американских экспертов, именно на такие «тактические финты» будет полагаться украинская армия.
Искусство таких финтов двояко. Во-первых, они должны быть проведены с достаточной силой, чтобы быть правдоподобными. Однако, поскольку они представляют собой ложные уловки, а не преднамеренные атаки, которые, как ожидается, увенчаются успехом, они часто выглядят как неудачи — атакующие части отступят, когда почувствуют, что убедили защитника в своей серьезности, — сказано в тексте статьи.
Второй причиной, по которой ВСУ провалили контрнаступление, могла стать попытка выиграть время. Аналитики из ISW считают, что нападающей стороне нужно дождаться, пока обороняющиеся перебросят силы в то место, откуда производилась мнимая попытка атаки с прорывом редутов.
Таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака провалилась, — считают американские эксперты.
В завершение аналитики отметили, что ведущиеся контрнаступательные операции ВСУ развернутся в ближайшие недели и месяцы. Связано это с условиями, в которых сейчас находится украинская армия. По мнению экспертов ISW, войска Украины прощупывают слабые места противника, пытаясь понять, откуда получится нанести эффективный удар и прорвать оборону.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях ВСУ потеряли свыше 1700 военнослужащих. Также, по его словам, были уничтожены четыре боевых самолета противника: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того, выведены из строя три украинских вертолета Ми-8, 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других бронированных машин и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.