В США объяснили провал контрнаступления ВСУ ISW: провальные попытки контрнаступления ВСУ могут быть тактическим маневром

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Специалисты аналитического центра из Института по изучению войны (ISW) предположили, что провальные попытки контрнаступления ВСУ могут быть тактическим маневром украинской армии. По версии аналитиков, военизированные формирования, уступающие противнику в числе солдат, часто полагаются «на обманные маневры и уловки» для отвлечения оборонительных линий вражеских войск от тех секторов, где будет форсироваться прорыв и развитие наступления. По мнению американских экспертов, именно на такие «тактические финты» будет полагаться украинская армия.

Искусство таких финтов двояко. Во-первых, они должны быть проведены с достаточной силой, чтобы быть правдоподобными. Однако, поскольку они представляют собой ложные уловки, а не преднамеренные атаки, которые, как ожидается, увенчаются успехом, они часто выглядят как неудачи — атакующие части отступят, когда почувствуют, что убедили защитника в своей серьезности, — сказано в тексте статьи.

Второй причиной, по которой ВСУ провалили контрнаступление, могла стать попытка выиграть время. Аналитики из ISW считают, что нападающей стороне нужно дождаться, пока обороняющиеся перебросят силы в то место, откуда производилась мнимая попытка атаки с прорывом редутов.

Таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака провалилась, — считают американские эксперты.

В завершение аналитики отметили, что ведущиеся контрнаступательные операции ВСУ развернутся в ближайшие недели и месяцы. Связано это с условиями, в которых сейчас находится украинская армия. По мнению экспертов ISW, войска Украины прощупывают слабые места противника, пытаясь понять, откуда получится нанести эффективный удар и прорвать оборону.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что за двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях ВСУ потеряли свыше 1700 военнослужащих. Также, по его словам, были уничтожены четыре боевых самолета противника: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Кроме того, выведены из строя три украинских вертолета Ми-8, 63 танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других бронированных машин и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.