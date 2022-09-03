В США объяснили продажу оружия Тайваню «угрозой» со стороны Китая Белый дом объяснил продажу оружия Тайваню «угрозой» со стороны Китая

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Старший директор по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лора Розенбергер заявила, что планы администрации США продать оружие Тайваню на сумму $1,1 млрд якобы вызваны угрозой, исходящей от Китая, пишет ТАСС. Она добавила, что Китай оказывает давление на Тайвань, поэтому было принято решение предоставить Тайваню средства для поддержания его способности к самообороне. Советник Белого дома при этом не уточнила исходила ли угроза от властей КНР до или после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Поскольку Китай продолжает усиливать давление на Тайвань, мы предоставляем Тайваню все необходимое для поддержания его способности к самообороне, — рассказала Розенбергер.

По ее словам, решение Вашингтона по этому вопросу полностью «отвечает той степени угрозы, которая исходит от Китая».

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил, что планы США продать Тайваню вооружения на $1,1 млрд ставят под серьезную угрозу дальнейшие китайско-американские отношения. Дипломат добавил, что действия Вашингтона подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая. Своими действиями Белый дом посылает неверные сигналы Пекину. По словам представителя КНР, китайские власти намерены принять решительные меры из-за поставок американского оружия Тайваню.