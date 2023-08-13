В США объяснили проблемы с производством дронов для Украины WSJ: в США массово не производятся дешевые дроны для Украины

Фото: МО Украины

США массово не производят недорогие беспилотные летательные аппараты, необходимые Вооруженным силам Украины, заявил изданию The Wall Street Journal экс-офицер ВМС США Остин Грей. По его словам, некоторые производители также перестали тестировать дроны на Украине из-за тяжелых для нормальной работы условий.

У американских фирм нет беспилотников для массового рынка, которые стоили бы несколько тысяч долларов, а это то, что так нужно Украине, чтобы заменить DJI Mavic-3 — вездесущий китайский инструмент на передовой, — заявил офицер.

Как уточнил Грей, начальная цена продвинутых американских дронов составляет около $16 тысяч. По его мнению, Пентагон или Министерство торговли США могли бы побудить компании выйти на рынок более дешевых дронов.

Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что украинские войска не могут массово применять дроны в зоне СВО из-за их электромагнитной несовместимости. По его словам, на узком пространстве беспилотники будут глушить друг друга и перехватывать управление. Эксперт отметил, беспилотники сейчас делятся на два направления: одни являются разведывательно-ударными, другие представляют собой дроны-камикадзе.