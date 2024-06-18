В США объяснили повышенный интерес к российским Су-34 MWM: Су-34 привлек к себе внимание из-за успехов на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Российский истребитель Су-34 привлек к себе особое внимание, так как успешно показал себя во время специальной военной операции на Украине, пишет Military Watch Magazine. Как отмечается, самолет эффективно применяет управляемые авиабомбы и поражает ими цели на дальности в 70 километров.

За последний год Су-34 привлек к себе особое внимание благодаря эффективности применения высокоточных управляемых бомб по целям на Украине, которые позволяют истребителям поражать цели на дальности около 70 километров, — говорится в материале.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что корректируемые авиационные бомбы на вооружении ВКС России играют крайне важную роль в специальной военной операции на Украине. По его словам, они стали главной головной болью военачальников Североатлантического альянса. Он также напомнил, что ОАК передала ВС РФ новую партию Су-34.

Депутат Верховной рады Александра Устинова считает, что США целенаправленно затягивают обучение украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16. Она высмеяла утверждения, что летчики испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка. Она считает, что задержка в обучении украинских пилотов — это «абсолютно политический вопрос».