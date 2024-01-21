В США рассказали, как одно решение Зеленского оставило Украину без денег NYP: отказ от переговоров оставил Украину без частных инвестиций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные бизнесмены не хотят инвестировать в Украину из-за отказа президента страны Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией, пишет The New York Post. По словам автора статьи, предприниматели понимают, что не получат никаких доходов из-за продолжающихся боевых действий.

Именно война мешает Уолл-стрит полностью открыть свой кошелек. <...> Инвесторы знают, что у разбомбленных технологических стартапов нет возврата капитала, — отмечается в публикации.

Как утверждают в издании, представители бизнеса проявляют большой интерес к возможности инвестирования в Украину. Им понравилась речь Зеленского в Давосе, в ходе которой он заявил о значительном снижении в стране уровня инфляции и росте экономики. Однако украинский лидер все же покинул Швейцарию «с пустыми руками». По мнению автора, он усугубил ситуацию, заявив в очередной раз о нежелании идти на мирные переговоры с Россией.

Ранее сообщалось, что страны Запада рискуют потерять по меньшей мере $228 млрд в случае конфискации замороженных активов Центробанка России и передачи их на восстановление Украины. В МИД России подчеркивали, что Москва готова на зеркальный ответ при таком исходе. Больше всего от него пострадают государства ЕС.