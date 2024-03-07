В США объяснили, почему вступление в НАТО не гарантирует Украине защиту FP: западные страны не обязаны защищать Украину даже после принятия в НАТО

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Присоединение к НАТО не гарантирует Украине защиту, заявил профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy. По его словам, на самом деле пятая статья устава Альянса не говорит о том, что его члены обязаны вступать в конфликт в случае нападения на одного из них. В частности, США выступают за широкую интерпретацию этого пункта, продвигая мысль о том, что участники блока смогут действовать «так, как посчитают нужным», объяснил эксперт.

Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован, — объяснил Уолт.

Профессор напомнил, что члены НАТО отказываются от вступления в вооруженный конфликт с Россией сейчас. По его словам, это подход едва ли изменится даже в том случае, если Украину примут в состав организации.

Ранее Уолт предупредил, что решение о принятии Украины в НАТО не только приведет к затягиванию конфликта, но и поставит Киев в гораздо более плохое положение, чем когда-либо до этого. По его мнению, вместо расширения военного блока странам Запада нужно найти другие решения и «мыслить нестандартно».