В США объяснили, почему Украине не дают дальнобойных ракет ATACMS New Yorker: США не дают Украине дальнобойных ракет ATACMS из опасений ударов по Крыму

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журнал New Yorker раскрыл детали оказания США военной помощи Украине. В частности, издание со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщило, что Вашингтон не собирается предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS Киеву, так как украинские власти выразили «амбициозные желания» нанести ракетные удары по Крыму.

При этом со стороны Пентагона существует негласный запрет применения американского оружия в ударах по Крыму.

Путин считает Крым такой же частью России, как и Санкт-Петербург. Так что, с точки зрения управления эскалацией, мы должны помнить об этом <...>. Мы не говорили конкретно не наносить удары по Крыму. Но ведь мы и не позволили им это сделать, — заявил журналу чиновник Минобороны США.

Также собеседник издания объяснил, почему Штаты не могут предоставить Украине много систем HIMARS. Это объясняется тем, что их просто нет в неограниченном количестве «на планете Земля». Аналогичная ситуация сложилась и с системами ПВО, которые просит Украина. В случае с поставками оружия проблема носит технический, а не политический характер, так как в США не так много запасных систем ПВО, которые можно было бы отдать Киеву.

Другой стороной медали является периодическое уничтожение американского оружия российскими войсками. Россияне периодически уничтожали поставленные Украине гаубицы М777 ракетными ударами, констатирует журнал.

В одном случае силы на востоке Украины переместили несколько M777 с огневой позиции в сарай, и через несколько минут российская ракета попала в это место, уничтожив как орудия, так и грузовики, которые использовались для их перевозки, — приводит пример автор статьи.

США помогает Киеву не только поставкой оружия, но и поставкой разведданных. Так, координаты на поражение крейсера «Москва» были переданы Украине по запросу Киева, утверждает издание.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом вопрос предоставления военной помощи Киеву, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны.