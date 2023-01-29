В США объяснили, почему Украина не вернет Крым TAC: Украина не захватит Крым, так как местные жители хотят быть с Россией

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Планы Киева по захвату Крыма обречены на провал, так как местные жители хотят быть в составе России, пишет обозреватель издания The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис. Он подчеркнул, что большинство крымчан хотели присоединиться к России задолго до начала спецоперации, однако руководство Украины всячески препятствовало этому.

Официальный референдум 1994 года показал, что около 80% крымчан хотели значительной автономии. <...> Киевское руководство отреагировало на референдум не предоставлением большей автономии, а тем, что отменило конституцию Крыма, лишив его прежней автономии. <...> Репрессии Украины усилили среди местного населения желание присоединиться к России, — пишет Дэвис.

По словам автора статьи, жители Донбасса также считают себя русскими и хотят быть в составе Российской Федерации. По мнению Дэвиса, у Украины изначально сложились неправильные отношения с Крымом и Донбассом, поэтому он призвал Вашингтон и Киев позволить регионам самим определять свою судьбу.

Жители Донбасса — этнические русские. Они говорят по-русски. Большинство из них — православные христиане. Исторически эти регионы принадлежали Российской империи — их сыны воевали за российскую армию и были верны русскому царю. Теперь они решили вернуться в Россию. Неужели это так удивительно? Более того, почему мы должны их останавливать? — следует из текста статьи.

Ранее телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что попытки Украины при помощи США вернуть контроль над Крымом могут привести к началу ядерной войны.

Обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative, в свою очередь, заявил, что идеи администрации президента США Джо Байдена о возможности захвата Крыма вооруженными силами Украины — это подлинное безумие. Журналист отметил, что Вашингтон играет с огнем, так как эти действия могут привести к неприятным последствиям.