В США объяснили, почему страны НАТО не будут защищать Гавайи CNN: страны НАТО не обязаны защищать Гавайи в случае атаки

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Союзники США по НАТО не обязаны вступать в боевые действия в случае атаки на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор в штате Гавайи, поскольку он не подпадает под действие ст. 5 устава Североатлантического альянса, передает CNN. Аналогичная ситуация произойдет при нападении на штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования, расположенную близ Гонолулу.

Как разъяснил ситуацию руководитель аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо, в мире достаточно широко распространено заблуждение, что Гавайи являются частью США и, как следствие, подпадают под протекцию НАТО. По его словам, реальная ситуация скрыта в самом названии Блока: Организация Североатлантического договора. Гавайи же не являются частью Северной Америки, поскольку расположены в Тихом океане.

Также телеканал отметил, что американские военные базы, расположенные на Гавайях, могут оказать серьезное влияние на эскалацию конфликта с КНДР или вокруг Тайваня, который Пекин считает своей провинцией. США же связаны с Тайванем договором, в рамках которого Вашингтон обязан предоставлять ему оружие для защиты. При этом глава Белого дома Джо Байден не исключил, что в случае решения Пекина взять силой остров США могут задействовать военных для его защиты. Иными словами, уточняет CNN, у НАТО и США будет «что-то вроде оговорки об освобождении от ответственности» в случае удара Китая по Гавайям или во время обострения ситуации вокруг Тайваня.

Ранее в Японии одобрили программу по строительству бункеров на отдаленных островах префектуры Окинава, которые находятся в непосредственной близи от Тайваня. Причиной тому стали опасения властей о начале войны за остров.