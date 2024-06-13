В США объяснили, почему Россию не позвали на юбилей высадки в Нормандии Херш: Россию не позвали на церемонию в честь высадки в Нормандии из-за США

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сеймур Херш

Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, заявил американский журналист Сеймур Херш в блоге на платформе Substack. По его словам, изначально Москва должна была присутствовать.

Информированный американский чиновник сообщил мне, что представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но «по настоянию» администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено, — написал Херш.

Журналист констатировал, что гибель более 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне «более, чем достаточна для того, чтобы у них было место». При этом в мае Politico также писало, что США не одобрили приглашение России Францией на мероприятие, приуроченное к 80-летию высадки союзных войск в Нормандии. Тогда, по данным издания, у американских чиновников это вызвало раздражение, некоторые из них высказались о том, что России стоило бы вспомнить о битвах с настоящими нацистами, а не воображаемыми.

При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резюмировал, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского на церемонию по случаю 80-летнего юбилея высадки союзных войск в Нормандии в годы Второй мировой войны является позором. Он также считает постыдным, что Россию не пригласили. В этом году вместо памятного празднования организаторы превратили мероприятие в «церемонию НАТО», подытожил он.