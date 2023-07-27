В США объяснили, почему провалилось контрнаступление ВСУ Newsweek: контрнаступление ВСУ провалилось из-за укрепленной линии обороны ВС России

Фото: МО Украины

Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось из-за хорошо укрепленной обороны российской армии, заявил американский обозреватель Брендан Коул в статье для издания Newsweek. По его словам, переданное Киеву вооружение стран НАТО было встречено «долинами защитных сооружений», которые возвели ВС РФ вдоль фронта.

Полученное Украиной новое западное вооружение было встречено буквально долинами защитных сооружений, возведенными русскими вдоль всей линии фронта. Среди них минные поля, противотанковые рвы и «зубы дракона» — куски бетона в форме пирамид, используемые для остановки военной техники, — отметил колумнист.

Автор материала подчеркнул, что украинские военные понесли серьезные потери из-за высокой огневой мощи ВС РФ. К провалу контрнаступления ВСУ также привело отсутствие превосходства в воздухе и нехватка боеприпасов.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что все больше стран Европы меняют свое отношение к конфликту на Украине и желают его скорейшего завершения. По его мнению, причиной стал провал контрнаступления украинских сил. Тем не менее Соединенные Штаты Америки и Великобритания не хотят признавать неудачу ВСУ, добавил Макгрегор.