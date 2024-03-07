В США объяснили, почему поставка Abrams Украине не имела смысла Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут задействовать лишь 20-30% потенциала Abrams

Фото: МО Украины

Поставки американских танков Abrams на Украину не имели смысла, поскольку они являются чрезвычайно сложными в обслуживании машинами, рассказал «Известиями» офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер. Он уверен, что даже при исправном функционировании ВСУ смогут задействовать только 20–30% от их боевого потенциала. Бывший разведчик считает, что ВСУ в короткие сроки лишатся бронемашин.

Abrams — чрезвычайно сложный в обслуживании танк. Это американская система вооружения, разработанная для ведения войны по американским стандартам. И поэтому, когда создается подразделение, в состав которого входит Abrams, необходимо также обеспечить техническую поддержку, обслуживание, предоставить запасные части и т.д., — сказал он.

Риттер добавил, что российские и даже советские танки показывают себя намного лучше, поскольку они надежнее и проще в эксплуатации. Это дает военным больше времени на выполнение боевых задач.

США не следовало передавать Украине Abrams. Тем более отправили всего 31 единицу, никакого влияния на поле боя они иметь не будут, особенно если задействовать их по одному. Считайте, что у вас 31 уничтоженный танк, — резюмировал Риттер.

Ранее издание Asia Times сообщало, что Россия уничтожает дорогие американские танки Abrams с помощью недорогих дронов «Упырь». Так, БПЛА может связываться с родственным беспилотником-ретранслятором, что увеличивает радиус его действия и делает эффективным в застроенной и холмистой местности.