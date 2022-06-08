В США объяснили, почему Киев скрывает данные о боях NYT: Киев не предоставляет США все данные о боях, чтобы не остаться без оружия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Киевские власти не предоставляют США полную информацию о боевых действиях на Украине, чтобы Вашингтон не оставил их без поставок оружия, пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц страны. По данным издания, американские спецслужбы лучше осведомлены о российских вооруженных силах, нежели о ВСУ.

Официальные лица США заявили, что украинское правительство предоставило им мало секретных брифингов или подробностей об их оперативных планах, а украинские официальные лица признали, что они не рассказали американцам всего, — говорится в публикации.

Эти информационные пробелы могут создать дополнительные трудности для администрации Байдена в принятии решений о том, как нацелить военную помощь, а ведь Белый дом поставляет Киеву вооружение на миллиарды долларов, пишет The New York Times.

Американские чиновники отмечают, что эта информация о ВСУ содержит некоторые пробелы. Например, бывший высокопоставленный сотрудник разведки Бет Саннер выразила сомнения, что Вашингтон «обладает достаточными данными о том, как действительно обстоят дела на Украине».

Есть ли хоть один человек, который с уверенностью скажет вам, сколько войск потеряла Украина, сколько техники? — задалась вопросом она.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что украинские войска в Николаевской области несут очень большие потери и ничего не могут противопоставить российской артиллерии. По его словам, одной из причин этого стало отсутствие у них обещанных Соединенными Штатами РСЗО HIMARS.