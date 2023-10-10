В США объяснили, почему атака ХАМАС вошла в историю Bloomberg: ХАМАС положило конец концепции Pax Americana

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Атака группировки ХАМАС на Израиль обозначила конец эпохи Pax Americana, при которой США и их союзники были гегемонами мировой политики, считает обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. По его мнению, эскалация конфликта в этом регионе служит лишь одним из проявлений нарастающего кризиса в глобальной безопасности.

Всего несколько недель назад советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сегодня в регионе «спокойнее, чем за последние два десятилетия». Наверняка он уже пожалел о сказанном и хотел бы забрать свои слова назад, — написал Хал Брэндс.

По словам автора, сегодня сложно найти регион, который бы остался в стороне от «текущего хаоса». Он также подчеркнул, что Вашингтон и его союзники больше не занимают доминирующее положение в мире.

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что основная цель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заключается в уничтожении всех объектов палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа. По его словам, военным был отдан приказ увеличить интенсивность атак на регион.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного диалога с президентом США Джо Байденом ранее заявил о планах ввести сухопутные войска на территорию Газы. Американский лидер не стал отговаривать политика от проведения наземных боевых действий.