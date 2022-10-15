В США объяснили опасность российских систем ПВО NI: российская ПВО представляет опасность для американских самолетов

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны представляют опасность для семейства американских самолетов F-35, сообщает The National Interest (NI). Журналисты издания пишут, что ПВО Вооруженных сил РФ является серьезной проблемой из-за высокой дальности обзора, которая насчитывает несколько сотен километров. Помимо этого, отечественные системы ПВО оснащены радиолокационными средствами, способными засекать самолеты-невидимки.

Кроме того, в современной и будущей единой системе ПВО используются более быстродействующие компьютеры, связанные в единую сеть и способные обнаруживать цели, работая в более широком диапазоне частот. Российские комплексы С-300 и С-400 считаются одними из лучших в мире, — написали в издании.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО сбила украинские ракеты в районе Новооскольского округа. По его словам, остатки боеприпасов упали на железную дорогу, из-за чего оказались повреждены линии электропередачи, а движение поездов приостановлено.

14 октября над Белгородом прогремело семь взрывов. Около 12:50 мск в центре города прозвучал громкий взрыв, затем в течение 20 минут раздались еще шесть. В небе были видны следы работы ПВО.