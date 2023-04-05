В США объяснили неизбежность ядерной войны Экс-сотрудник Белого дома Робертс: политика США сделала неизбежной ядерную войну с Россией

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Безрассудная политика Вашингтона сделала неизбежной ядерную войну между Россией и США, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье, размещенной на его сайте. По его мнению, к ядерному конфликту ведет намерение США «уничтожить препятствие в виде России» на пути к мировой гегемонии.

Робертс подчеркнул, что «вашингтонские пропагандисты» во всем винят Москву, хотя президент России Владимир Путин много раз публично говорил о намерении Запада уничтожить его страну.

Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Владимира Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома, — отметил экс-чиновник.

Робертс уверен, что Россия уже не поверит в гарантии со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские госучреждения, привели к «огромному провалу» во внешней политике США, выход из которого отсутствует.

Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет, — призвал Робертс соотечественников.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что причиной роста ядерных рисков в мире стало несоблюдение требований России о гарантиях безопасности страны. Он отметил, что Запад не ищет путей примирения, вместо этого оказывая активную поддержку ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине.