В США объяснили, на что придется пойти Западу ради переговоров с Москвой RS: Западу и Киеву придется смириться с потерей территорий ради мира с Москвой

Фото: МО Украины

Западу и Киеву придется смириться с потерей Украиной территорий ради установления мира с Россией, пишет обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич. Он считает, что США должны немедленно воспользоваться этой возможностью, какой бы «ужасной она не казалась».

Какой бы ужасной не казалась эта перспектива, США и их партнеры, включая украинское руководство, должны срочно воспользоваться этой возможностью, — пишет он.

Обозреватель напомнил, что Запад в 2022 году уже отказывался от переговоров с Москвой и последствия этого шага стали катастрофическими для Украины. Новые переговоры о прекращении конфликта станут лучшим вариантом для всего мира, уверен он.

Ранее президент Болгарии Румен Радев призвал стороны конфликта на Украине к прекращению огня и началу переговоров. В ходе своего визита в Швейцарию он подчеркнул, что эскалация конфликта опасна для всего мира. По его мнению, в конечном счете противостояние Москвы и Киева должно разрешиться через поиск путей к миру, основанному на международном праве.

Накануне стало известно, что Европейский союз хочет организовать осенью новый саммит по Украине и пригласить туда Россию. По данным агентства, встреча может пройти в Саудовской Аравии.