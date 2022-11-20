В США объяснили, на чем погорит Зеленский Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: США охладеют к Зеленскому из-за его нереальных целей

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Владимир Зеленский

Бывший сотрудник госдепа США Майкл Киммейдж счел, что Белый дом охладеет к президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда поймет, что выстроенный им «голливудский сценарий» невозможно сделать реальностью. Быстрая победа над Россией не предвидится, сообщает Newsweek.

Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится, — подчеркнул Киммейдж.

По его словам, мнимая популярность Зеленского объясняется в том числе и потому, что истеблишмент США верит в быструю победу Украины, однако это миф. Убеждать в нем западных союзников Киеву будет трудно, поэтому ему «нужно искать другую опору», считает экс-сотрудник Госдепа.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении на Крым. Он подчеркнул, что Киев обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков операции.