В США объяснили, как Байден достиг «нового дна» Конгрессмен Госар: одобрением поставок оружия «Азову» Байден достиг «нового дна»

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Решением отменить запрет на поставки вооружений украинскому националистическому полку «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) администрация президента США Джо Байдена достигла «нового дна», заявил РИА Новости конгрессмен Пол Госар. По его словам, Вашингтон даже не скрывает поддержку националистов.

Это новое дно, даже для Джо Байдена. Его администрация даже не скрывает тот факт, что США сейчас вооружают злобный пронацистский батальон на Украине, — отметил собеседник издания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия негативно относится к решению США позволить передачу вооружения украинскому полку «Азов». Речь идет о передаче оружия не простым армейским формированиям, а ультранационалистическим подразделениям, напомнил он.

До этого газета Washington Post со ссылкой на Госдеп информировала, что администрация Соединенных Штатов сняла запрет на поставки вооружений. Перед решением деятельность формирования была проанализирована, уточнили в ведомстве. Речь идет о законе, который запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. Согласно этому, поддерживать «Азов» было недопустимо, однако позднее власти США сменили позицию.