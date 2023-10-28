В США объяснили, что означают переговоры Пекина и Вашингтона Белый дом: переговоры с Ван И в Вашингтоне не означают смену подхода к КНР

Фото: BjÃ’.Â�rn Trotzki, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Переговоры должностных лиц США с министром иностранных дел КНР Ван И не означают смену подхода Вашингтона к Пекину, заявила представитель американской администрации в ходе онлайн-брифинга, посвященного итогам встреч с китайским представителем. По ее словам, которые приводит ТАСС, в последние месяцы две страны активизировали дипломатические усилия на высшем уровне, чтобы поддерживать каналы связи и «ответственно управлять конкуренцией».

Как свидетельствует этот визит, в ближайшее время двусторонние дипломатические контакты между Соединенными Штатами и КНР будут расширяться, как мы надеемся. Как мы уже неоднократно говорили, такая активизация дипломатических усилий не означает изменения подхода к КНР, — сказала чиновница.

Ранее Ван И провел встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. С последним, согласно заявлению Белого дома, китайский представитель обсуждал двусторонние отношение между странами, конфликт Израиля и ХАМАС, ситуацию на Украине. Кроме того, по словам представителя администрации США, Вашингтон и Пекин условились работать над организацией встречи лидеров государств Джо Байдена и Си Цзиньпина, которая может пройти в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Также чиновница отметила, что Штаты рассчитывают на возобновление контактов между военными США и КНР после отставки Ли Шанфу с поста министра обороны Китая.

Сам Ван И ранее отметил, что Вашингтону и Пекину следует стараться вернуть двусторонние отношения к стабильному и устойчивому развитию. Этого можно добиться только при наличии диалога, подчеркнул дипломат. При этом он не исключил, что в отношениях между двумя странами «время от времени будет диссонанс», но когда подобное происходит, Пекин ведет себя спокойно.