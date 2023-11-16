В США объяснили, что мешает возобновить диалог с Россией по вооружениям Хруби: США хотят вернуть диалог с Россией по вооружениям в позитивной обстановке

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США хотели бы возобновить «реальные дискуссии» с Россией по тематике контроля над вооружениями, но для такого диалога пока не хватает «позитивной атмосферы», заявила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби. По ее словам, которые передает РИА Новости, для организации диалога нужны скоординированные усилия конгресса и Белого дома.

Мы знаем, что режим контроля над вооружениями находится не в лучшем состоянии. Мы знаем, что стратегическая стабильность находится не в том виде, какой мы хотели бы видеть ее. Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями. Мы хотели бы вернуться к диалогу по вопросам стратегической безопасности, — отметила представитель ведомства.

Чиновница отметила, что предпочла бы, чтобы все страны и дальше продолжили поддерживать выполнение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так она прокомментировала то, что президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон, по которому Москва отзывает ратификацию договора.

Совет Федерации также одобрил закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ, принятый Госдумой 20 октября. Сенаторы проголосовали за инициативу единогласно. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что данное решение уравняло положение России и США в этой плоскости.