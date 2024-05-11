В США объяснили, что мешает Украине начать переговоры с Россией Нуланд: Украина не идет на переговоры с РФ из-за недостаточно сильной позиции

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На сегодняшний день Украина не находится в достаточно сильной позиции, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта, заявила в интервью изданию Politico бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее спросили, считает ли она ошибкой решение не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году.

Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны, — заявила Нуланд.

Бывшая американская чиновница добавила, что потенциальная договоренность о завершении конфликта основывалась бы на отказе России идти на какие-либо территориальные уступки. По мнению Нуланд, такое соглашение не было бы устойчивым.

Нуланд также спросили, смогут ли ВСУ силой взять под контроль Крым. В ответ она уклончиво сказала, что «территориальные амбиции Украины будут зависеть от ее народа».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением в День Победы. Политик пообещал, что ВСУ остановят наступление российской армии после новых поставок вооружения. Он также признал, что Россия имеет успехи на поле боя. Зеленский заявил, что рассчитывает «забрать инициативу в свои руки».