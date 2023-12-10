В США объяснили, чем обернется отправка солдат на борьбу за Крым AC: участие США в борьбе за Крым приведет лишь к мировой войне

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Отправка солдат США на помощь ВСУ для борьбы за Крым приведет к ужасным последствиям, уверен журналист издания American Conservative Брэдли Девлин. По мнению корреспондента, в этом случае третья мировая война будет неизбежна.

Он проанализировал дебаты между кандидатами от Республиканской партии на пост президента США, где Вивек Рамасвами поставил под сомнение знание бывшим полпредом США в ООН Никки Хэйли трех областей на востоке Украины, о которых говорится в контексте возможной помощи Киеву. Девлин отметил, что Хэйли назвала «Донецк, Луганск, Крым», что, по его мнению, неверно. Он считает, что включение Крыма в этот список может иметь целью втянуть США в мировой конфликт.

По словам Девлина, внешняя политика является слабым местом Никки Хэйли в рамках предвыборной гонки. Он отмечает, что выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года и опросы показывают преимущество бывшего президента Дональда Трампа внутри его партии. Ожидается, что он будет конкурировать с нынешним президентом Джо Байденом, и согласно данным опросов, у Трампа есть шансы на победу в 2024 году.

Ранее один из командиров бригады «Север V» в составе российского добровольческого штурмового корпуса сообщил, что украинские военнослужащие на Артемовском направлении уклоняются от стрелковых боев с подразделениями ВС РФ. По его словам, противник боится, поэтому либо сдается в плен, либо отступает.