В США объяснили, чем грозит Украине отказ от уступок России NI: Киев должен пойти на уступки, чтобы Украина могла выжить

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Киеву необходимо подумать об уступках России, считает обозреватель National Interest Араш Тупчинеджад. По его мнению, затягивание конфликта — это угроза для выживания страны, поскольку Украина уже потеряла более $600 млрд.

Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь, — говорится в материале.

По словам Тупчинеджада, экономика Украины разрушена, как и инфраструктура: часть предприятий либо прекратили работу, либо продолжают ее, но с меньшими мощностями. Он отметил, что Киев может потерять финансовую поддержку Европы и США, пока те «не достигнут консенсуса, который удовлетворит их предполагаемые интересы».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не станет навязывать Киеву свою позицию по вопросу территориальных уступок России. По его мнению, выбор должен остаться за украинским народом и властью страны.