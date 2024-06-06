В США объяснили, чего хочет Путин Сенатор Табервилл: Путин хочет убедиться, что на Украине нет оружия США

Фото: Владимир Астапкович/Росконгрес

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин хочет убедиться, что на Украине нет оружия США, направленного на Москву, заявил американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл. По словам политика, глава РФ также хочет защитить свою страну, передает Mediate.

Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, да у него и так достаточно собственной земли, — подчеркнул Табервилл.

Сенатор также раскритиковал действующую администрацию президента США Джо Байдена. По его мнению, у Белого дома нулевые дипломатические навыки. Табервилл отметил, что Вашингтону следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала конфликта на Украине.

Владимир Путин ранее пообещал ассиметрично ответить Западу на поставки дальнобойного оружия Киеву. Глава государства сделал такое предупреждение на встрече с главами мировых информационных агентств. По словам президента, у России есть такое право. Западные поставки украинским военным Путин расценил как прямое участие в конфликте. Дальнобойное оружие в руках Украины, добавил президент, является путем к серьезным проблемам и разрушению международных отношений.